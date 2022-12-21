21 декабря 2022, 01:14
«Была готова на все». Карина Черевань рассказала о своем победном бое на чемпионате мира по самбо
Самбистка Карина Черевань рассказала, что ей помогло одержать победу на чемпионате мира
Жительница Подмосковья Карина Черевань недавно завоевала титул чемпионки мира по самбо. Спортсменка поделилась с «360», что ей помогает бороться на ринге в Бишкеке.
В ноябре Черевань одержала победу в чемпионате мира по самбо в весовой категории до 65 килограммов, она смогла одолеть представительницу Нидерландов Ван Дун Сем.
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«Я очень серьезно настраивалась, ведь на мне лежит очень большая ответственность. Переживает тренер, переживают родители, в первую очередь. Я была готова на все, даже если доломают руку еще больше, знала, что выиграю. Другого не дано», — сказала она
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В спортивной копилке Карины титулы чемпиона России по дзюдо, бронзового призера чемпионата страны по самбо и серебряного призера в весовой категории до 60 килограммов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил Черевань с золотой медалью. Он назвал ее примером волевой девушки, которая успевает тренировать детей и передавать им свой опыт.
Спортсмены
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