Подмосковье 21 декабря 2022, 01:14 «Была готова на все»‎. Карина Черевань рассказала о своем победном бое на чемпионате мира по самбо Самбистка Карина Черевань рассказала, что ей помогло одержать победу на чемпионате мира

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Жительница Подмосковья Карина Черевань недавно завоевала титул чемпионки мира по самбо. Спортсменка поделилась с «360», что ей помогает бороться на ринге в Бишкеке.

В ноябре Черевань одержала победу в чемпионате мира по самбо в весовой категории до 65 килограммов, она смогла одолеть представительницу Нидерландов Ван Дун Сем.

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«Я очень серьезно настраивалась, ведь на мне лежит очень большая ответственность. Переживает тренер, переживают родители, в первую очередь. Я была готова на все, даже если доломают руку еще больше, знала, что выиграю. Другого не дано», — сказала она

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В спортивной копилке Карины титулы чемпиона России по дзюдо, бронзового призера чемпионата страны по самбо и серебряного призера в весовой категории до 60 килограммов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил Черевань с золотой медалью. Он назвал ее примером волевой девушки, которая успевает тренировать детей и передавать им свой опыт.