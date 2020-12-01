Дроны с громкоговорителями запустили еще на 60 стройках Подмосковья ради ковид-безопасности. Это работает

Беспилотные громкоговорители продолжают призывать подмосковных строителей соблюдать санитарные требования на стройплощадках. Сотрудники подведомственного Главгосстройнадзору ГБУ МО «Мособлстройцнил» запустили их еще на 60 объектах Московской области.

В первую очередь квадрокоптеры облетают объекты, у которых зафиксировали низкий индекс COVID-безопасности. Профилактика дает результаты — застройщики стали более ответственно относиться к соблюдению санитарных требований на своих объектах. Благодаря дронам, средний индекс по муниципалитету уже увеличился для городских округов Красногорск, Истра, Наро-Фоминск, Солнечногорск, Долгопрудный и Волоколамск.

Источник фото: телеканал «360»

«Облеты уже доказали свою эффективность и показали результат — строители стали ответственнее подходить к соблюдению обязательных санитарных требований. Это наглядно видно по показателям индекса. Рейды продолжатся», — добавил начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Главгосстройнадзор Подмосковья запустил дроны с громкоговорителями на строительные площадки 26 октября — ведомство стало первым в России, кто воспользовался такой технологией. Ее ввели, чтобы напоминать рабочим о необходимости носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, квадрокоптеры напоминали строителям об административной ответственности, которая ждет их за нарушение санитарных правил.

Нововведение создает у застройщиков и строителей эффект постоянного присутствия надзорного органа на стройплощадке. Это не позволяет рабочим и руководству пренебрегать обязательными требованиями.