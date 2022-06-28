Дроны помогли выявить нарушения в содержании домов Подмосковья

Квадрокоптеры Госжилинспекции Подмосковья с начала сезона провели 368 контрольных облетов и выявили 81 нарушение в содержании многоквартирных домов региона. Большая часть нарушений была обнаружена на фасадах и крышах, например протечки. Самой редкой остается теплица, которая располагается на крыше одного из зданий в Красногорске.

Активно идущая подготовка к ОЗП сделала дроны Госжилинспекции неизменными участниками осмотров МКД и довела состав «летающих округов» до рекордного количества — 31.

Новые вылеты для осмотра зданий произвели в Подмосковье впервые с начала сезона. Например, в одном только Ступине провели 23 облета для осмотра кровель и фасадов. 11 вылетов прошло в Подольске. Пять раз вылетали квадрокоптеры в Волоколамске, там оценивалась готовность группы домов по улице 50 лет Октября к холодному сезону.

Еще три раза дроны поднимались в Лотошине, там смотрели за содержанием крыш и фасадов. И два раза успешно «слетала» Кашира.

Как отметили в Госжилинспекции, результаты на начало лета действительно впечатляют. Удалось осмотреть больше 300 крыш, свыше сотни фасадов и некоторые выступающие конструкции. Многие нарушения, которые удалось выявить при помощи вылетов, уже исправлены.

«Дроны уже подтвердили готовность к ОЗП порядка 30 объектов и продолжат работать на мониторинге МКД весь летный сезон. В этой связи хочу порекомендовать УК максимально тщательно готовить дома — от квадрокоптеров не скрыть даже самые мелкие дефекты, и это должно стимулировать сотрудников управляющих компаний работать честно и добросовестно», — подчеркнула руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.