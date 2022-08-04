Дроны помогли выявить еще 300 нарушений в содержании домов Подмосковья

С начала лета квадрокоптеры Госжилинспекции провели почти полторы тысячи вылетов по Подмосковью. Они нужны для осмотра самых труднодоступных конструкций многоквартирных домов. При помощи дронов было выявлено порядка 300 нарушений, треть из которых уже удалось устранить. Остальные работы находятся на контроле ведомства.

Самым продуктивным месяцем для работы дронов стал июль. Прошли 675 контрольных облетов. Управляющим компаниями передали порядка 140 задач по ремонту кровель, вентиляционных систем и водоотводных каналов.

В июле состав «летающих» округов Подмосковья возрос до 49, а количество вылетов составило почти половину от общего числа за лето. Больше всего вылетов произвели в Красногорске — сразу 156. В группу с высокими налетами вошли также Егорьевск, Одинцово и Ступино.

Чаще всего при помощи дронов выявлялись повреждения кровли, наличие мусора и растительности на крышах, разрушение вентиляционных каналов и водоотводов. Больше всего нарушений нашли в Люберцах, на втором месте в антирейтинге — Лыткарино, на третьем — Домодеово и Можайский.

«Сегодня дроны существенно помогают в осмотрах высотных и сложных домов со скатными крышами, куда нет доступа без спецподготовки и спецоборудования. Мы хорошо освоили управление аппаратами и все чаще находим мельчайшие и незаметные невооруженному глазу дефекты. Отчасти этим объясняется июльский прирост выявленных нарушений. Ну, а кроме того, квадрокоптеры несут вахту на подготовке домов к следующему отопительному сезону и позволяют контролировать работу управляющих компаний в независимом режиме», — отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.