Дроны помогли обследовать и подготовить к зиме более 3,5 тысячи домов Подмосковья | 360°

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Дроны помогли обследовать и подготовить к зиме более 3,5 тысячи домов Подмосковья

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Квадрокоптеры Госжилинспекции совершили 3760 контрольных вылетов. Они помогли обнаружить и устранить почти тысячу нарушений в содержании многоквартирных домов.

За последние полтора месяца с помощью дронов обследовали 2246 домов. В 549 домах зафиксировали недочеты в подготовке к зиме. Об этом сообщила руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

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Дроны Госжилинспекции начали готовиться к зиме еще летом. В июне проверяли состояние внешних конструкций зданий, отвечающих за благополучное прохождение холодного сезона.

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Камеры фиксировали состояние всех составляющих температурно-влажностного режима: крыш, фасадов, подкровельных пространств, выходов вентиляционных каналов и дымоходов, водоотводов, козырьков и балконов, межпанельных швов и слуховых окон.

С 1 августа до середины сентября дроны обследовали более двух тысяч домов с большими по площадям и сложными скатными крышами в 43 городских округах.

Проверку сверху успешно прошли 477 домов в 17 муниципалитетах. Достойное качество подготовки к зиме на осмотрах августа-сентября подтвердили квадрокоптеры в Истре, Пушкинском, Королеве, Клину, Подольске, Ленинском, Волоколамском, Котельниках,  Жуковском, Шатуре, Щелкове, Егорьевске, Фрязине, Солнечногорске, Лосино-Перовском и Луховицах.

Еще в 26 городских кругах квадрокоптеры обследовали 1769 домов и в 549 зафиксировали ряд недочетов. Самые распространенные нарушения — неисправность элементов вентиляционных систем и водостоков, повреждения кровельного покрытия, мусор и растительность на крышах.

«Этот сезон стал пиковым для наших квадрокоптеров — их исключительные возможности распознавать и фиксировать мельчайшие детали помогли составить максимально объективную картину готовности МКД к зиме и дать точечные поручения УК по приведению домов в порядок. Если раньше какой-то нюанс мог ускользнуть от внимания инспектора, то благодаря дрону все тайное становится явным, а работа с отснятым на облетах видео- и фотоматериалом позволяет сделать тщательный анализ, учесть малейшие недочеты и сформировать приоритетные задания для УК. И пока летная погода продолжается, наши квадрокоптеры будут работать на обследовании домов, чтобы абсолютно каждый был качественно подготовлен к зиме», — подчеркнула руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

ЖКХ

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