Дроны начали следить за состоянием крыш и водостоков жилых домов Подмосковья

Квадрокоптеры пришли на помощь Госжилинспекции в Подмосковье. Теперь они следят за состоянием жилых домов. Например, дроны увидят нарушения на крышах, проблемы с водостоками, балконами и межпанельными швами.

Это отметила руководитель областной Госжилинспекции Ольга Федина. По ее словам, квадрокоптеры ощутимо сокращают время проверок.

Цифровизация инспекционной деятельности — один из приоритетов Госжилинспекции Ольга Федина.

Дроны контролируют и состояние козырьков подъездов, стен, лоджий.

«Как правило, нарушения выявляют и фиксируют в считаные минуты. К слову, все чаще такой метод работы применяют и в управляющих организациях нашего региона», — подчеркнула Федина.

За неделю, например, Госжилинспекция может устранить при помощи квадрокоптера нарушения сразу в нескольких домах.

В доме № 39А на улице Климова в Ногинске проверили жалобу на протечку кровли. А, например, в доме № 8 на улице Горького в Лосино-Петровском — обращение насчет разгерметизации межпанельных швов.