Дроны на осмотрах крыш сложной конструкции стали применять в Подмосковье

Госжилинспекция Московской области провела два показательных вылета квадрокоптеров, используемых при осмотре труднодоступных конструкций домов. Дроны выпустили в Балашихе и Мытищах.

При помощи устройств проверяют крыши, диагностика которых требует спецподготовки и спецоборудования. К ним относятся все скатные кровли, включая красивые вальмовые конструкции, а также современные мультиформатные крыши новостроек, уточнила глава надзорного ведомства Ольга Федина.

По-настоящему умное решение позволяет в разы повысить эффективность работы жилищной инспекции и в целом содержания труднодоступных элементов домов.

Первой стала новостройка на улице Рождественской, 2 в Мытищах. Дом сложный, состоящий из 19 секций разной высотности — от 9 до 18 этажей — и 19 подъездов. Чтобы проверить кровлю такого нестандартного здания, человеку, не вооруженному спецтехникой, потребуется масса времени и сил.

Вместе с дроном жилищные инспекторы справились за 15 минут, обнаружив нарушение в содержании крыши — растительность, которую предстоит устранить управляющей компании ООО «Техкомсервис-Недвижимость» за неделю.

Следующими оказались красивые, но трудно доступные конструкции крыш в малоэтажных современных домах по Черняховского, 26А и Б микрорайона Салтыковка Балашихи. Сложные вальмовые кровли относятся к типу скатных крыш, для осмотра и обслуживания которых нужны специальные навыки, оборудование и санкционированный допуск.

Без квадрокоптера, пояснили специалисты, потребовалось бы заранее согласовать выход на крышу с управляющей компанией и серьезно подготовиться. С летающим помощником достаточно подойти к зданию и запустить коптер.

Именно такой порядок действий продемонстрировал заведующий территориальным отделом № 25 Госжилинспекции Подмосковья Николай Нагибин. Дрон под его управлением благополучно преодолел все уклоны и кровельные скаты, «осмотрел» скрытые от невооруженного глаза мельчайшие детали и никаких нарушений в содержании не обнаружил. По мнению Нагибина, устройства стали ценными коллегами жилищных инспекторов: из двух тысяч домов Балашихи порядка 600 имеют скатные кровли. Теперь их можно осматривать легко, быстро и тщательно.

«В Подмосковье огромное разнообразие кровель, просто предназначенных для осмотров с помощью квадрокоптеров — двухскатных, вальмовых, шатровых, полувальмовых, многощипцовых, а также мультиформатных крыш, которые сочетают в себе несколько типов конструкций», — заметила Федина.

Дроны, добавила она, работают не только по кровлям. Сегодня они служат наравне с полноценными сотрудниками Госжилинспекции в ежедневном режиме: проверяют целостность фасадов и межпанельных швов на большой высоте, осматривают выступающие элементы домов, балконы, карнизы, вентиляционные каналы и водостоки.

«Все это можно быстро и качественно обследовать благодаря их зоркой камере и высокой маневренности», — подчеркнула глава подмосковного ведомства.