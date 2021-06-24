Дроны будут летать над стройками в Подмосковье и напоминать рабочим о масках

Коптеры будут летать над строительными площадками в Подмосковье и предупреждать рабочих о необходимости носить маску и соблюдать социальную дистанцию. Об этом рассказали в Госстройнадзоре региона.

Полеты проводятся ежедневно и будут продолжаться, пока ситуация с коронавирусом в области не стабилизируется. В зоне действия дронов находится все Подмосковье. На сегодняшний день коптеры облетели уже примерно 70% строек, сообщил РБК.

В первую очередь дроны навестили объекты с низким индексом антиковидной безопасности, уточнили в ведомстве. Самих полетов не так много, потому что дроны задействуют и для обнаружения незаконных построек в регионе.

Накануне в Подмосковье было выявлено рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом. За сутки были зафиксированы 2323 заболевших. При этом 22 июня прирост составил 1871 случай.

На фоне роста заболеваемости ковидом в области введены ограничительные меры. В частности, заведения общепита с 28 июня можно будет посещать только вакцинировавшимся, переболевшим COVID-19 или тем, у кого есть отрицательный ПЦР-тест.

Помимо этого, в области введена обязательная вакцинация для части населения. Прививки должны сделать сотрудники, занятые в сфере образования, транспорта, услуг и ряда других областей.