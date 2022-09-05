Подмосковье 05 сентября 2022, 22:51 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Дрифт и выставку ретро-автомобилей в честь Дня города провели в Чехове

Читать 360tv в

Чеховский дрифт впервые стал частью праздничной программой Дня города. Гости праздника могли не только посмотреть на заезды, но и поучаствовать в них.

В День города центр Чехова был перекрыт для проведения легкоатлетического забега на 2,5 километра. В нем приняли участие 1700 человек. Каждый участник получил медаль. Этот забег стал самым массовым в истории Чехова.

Реклама

А вот территория Дворца спорта «Олимпийский» была отдана автомобилям. Помимо дрифта, здесь прошла выставка ретро-машин. Гости праздника могли не только посмотреть на заезды, но и поучаствовать в них.

Реклама

Председатель Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта городского округа Чехов Станислав Трущелев рассказал о том, что трасса подготовлена по всем правилам. Машины, на которых ездят участники — рамные, а все водители пристегнуты и обязательно в шлемах.

«Безопасность на высшем уровне, без этого никак. Мы профессионально этим занимаемся и основное дело федерации авто-мотоспорта — это пропаганда ЗОЖ, и пропаганда автомобильного спорта на территории городского округа Чехов», — отметил Трущелев.

«Это чувство, которое невозможно описать, его лучше испытать. Главное — безопасно. Рекомендую, всех с праздником», — поделился впечатлениями от заезда заместитель главы администрации городского округа Чехов Константин Михальков.

В городском парке для жителей и гостей округа историк-краевед Александр Дудин провел интерактивную экскурсию.

«В исторической части нашего парка были связаны четыре знаменитые фамилии: Пушкины, Гончаровы, Васильчиковы, Ланские. И те активности, которо мы видим сейчас в этом парке — это показатель того, как люди любят наш город и как они радуются этому дню», — отметил Александр Дудин.

Во время официальной части Дня города, которая проходила на Советской площади, были отмечены достижения людей труда: учителей и учащихся, полицейских и военнослужащих, спортсменов и ветеранов.

Звания «Почетный гражданин городского округа Чехов были удостоены заведующая неврологическим отделением Чеховской областной больницы Клара Иванова и настоятель Вознесенской Давидовой пустыни игумен Сергий.

Кроме того, на центральной площади города состоялся танцевальный флешмоб с участием чеховских творческих коллективов. Вечером начался концерт, хэдлайнером которого стала Мари Краймбрери.

0 0 0 0 0 0