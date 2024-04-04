Подмосковье 04 апреля 2024, 14:00 Дрезнинскую школу в Орехово-Зуеве капитально отремонтируют к сентябрю Источник фото: Ольга Сычева

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Продолжается капитальный ремонт в школе № 1 города Дрезна Орехово-Зуевского городского округа. Работы идут по графику, и уже 1 сентября дети смогут продолжить обучение.

По словам начальника строительного участка Максима Орлова, сейчас на объекте работают 90 человек.

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«В данный момент проводятся работы по возведению перегородок в пищеблоке, идет демонтаж кровли, инженерные работы, монтируются водопровод и канализация, проводятся линии электроснабжения и слаботочных систем, утепляется фасад здания», — рассказал Орлов.

На время ремонта 870 детей перевели в другие школы города.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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