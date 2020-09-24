Древние монеты и топор-кельт выставят в Коломенском кремле

В музей-заповедник «Коломенский кремль» передали 491 культурную ценность. Они датируются разными периодами. Значительную часть составляют предметы нумизматики — 178 единиц. Это экземпляры античных монет, золотоордынские монеты ХII-ХIII веков, русские монеты ХVI — начала ХVII столетий, а также монеты западноевропейских государств более поздних периодов. Многие из них хорошо сохранились, но требуют точного определения и датировки.

Специалисты особо выделяют среди находок топор-кельт периода Поздней бронзы. Ему стукнуло почти 3,5 тысячи лет.

Кроме того, новое собрание включает комплекс средневековых предметов из цветного металла и глины. Это наконечники стрел, пряжки, пуговицы, подковы, обувные украшения, перстни, накладки, нательные кресты.

«Мы рады, что эти предметы поступили к нам, так как они очень удачно дополнили некоторые пробелы нашего собрания. Вопрос о размещении в постоянных экспозициях или на временных выставках будет решаться после детального изучения предметов. Нам требуется помощь археологов, нумизматов, медиевистов», — отметила Антипова.

Сейчас предметы культуры изучаются и реставрируются. На октябрь запланированы первые встречи со специалистами. После исторические предметы присоединят к коллекции музея. Предварительно, посетители Коломенского кремля увидят новые поступления в 2021 году.