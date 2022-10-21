Древние глиняные игрушки отреставрировали и вернули в Сергиево-Посадский музей-заповедник | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 18:21 Древние глиняные игрушки отреставрировали и вернули в Сергиево-Посадский музей-заповедник

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Три произведения народной глиняной игрушки после реставрации вернулись в Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник. Работу по восстановлению провели во Всероссийском реставрационном центре им. академика И. Э. Грабаря при помощи специалистов отдела керамики.

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Три произведения народной глиняной игрушки после реставрации вернулись в Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник. Работу по восстановлению провели во Всероссийском реставрационном центре им. академика И. Э. Грабаря при помощи специалистов отдела керамики.

В работе с экспонатами Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника требовался особый подход. При реставрации дымковской игрушки «Скамья с горшком», выполненной в первой половине 1930-х годов, возникли особые сложности.

Чтобы восстановить утраченные детали, специалисты проводили исследование, во время которого для поиска аналогий обращались к научно-исследовательской литературе и разным музейным коллекциям.

Важно было выявить индивидуальную манеру ручной лепки и характерные особенности, которые свойственны конкретному автору при выполнении определенной работы.

«Скамья с горшком» оказалась редким сюжетом дымковской игрушки. Поэтому найти похожие работы было очень непросто. В итоге задача была решена: реставрация игрушки позволила сохранить экспонат и демонстрировать его на временных выставках.