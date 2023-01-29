Подмосковье 29 января 2023, 19:10 Драматический театр в Истре показал пушкинскую «Пиковую даму»

Читать 360tv в

В Истринском драматическом театре прошла премьера постановки по произведению Александра Пушкина «Пиковая дама». Это вторая работа молодого режиссера Рината Ташимова.

Первым был спектакль «Родя» по «Преступлению и наказанию» Федора Достоевского. Сюжет мистической повести Пушкина остался неизменным: обрусевший немец Германн захотел узнать секрет старой дамы, благодаря которому можно выиграть в карты большие деньги. В финале дама умерла, а главный герой помешался рассудком.

Реклама

«Мы очень гордимся тем, что такой интересный режиссер, как Ринат Ташимов, поставил у нас два спектакля, — сообщил художественный руководитель театра Алексей Губин.

В спектакле участвовали Андрей Соколов, Ирина Белова и Анна Орлова. Их игра, костюмы, свет и звук держали зрителя в напряжении два часа.

«Режиссер вытягивает из произведения злободневные темы, волнующие его. Поэтому наша „Пиковая дама“ — это не школьная программа. Но после просмотра таких спектаклей нам важно, чтобы зритель захотел перечитать книгу», — заявил исполнитель роли Германна и директор театра Андрей Соколов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».