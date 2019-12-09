Драма жизни на сцене. Спектакль «Дядя Ваня» показали зрителям в «Новом Иерусалиме»
Чехов истринскому зрителю близок, ведь здесь он не только начинал врачебную практику, но и стал серьезным писателем, собирая сюжеты на тихих улочках Воскресенска, так раньше называлась Истра. Постановка классическая, играют актеры Мелиховского театра.
«В принципе, то, что идет сегодня на сцене, с электрическим светом, звуком, со стенами, мы играем на природе, под открытым небом, у нас солнечный день. И за время пьесы все постепенно темнеет — это мы называем магией места», — рассказал режиссер постановки Кирилл Лоскутов.
Сюжет разворачивается в деревенской усадьбе. Знаменитый профессор Серебряков решает продать имение — слишком мало оно приносит дохода — и объявляет об этом родственникам. Тут начинаются противостояния и споры, с новой силой вспыхивают любовь и ненависть. Шурин профессора, дядя Ваня, который отдал лучшие годы ради процветания владений и вдруг оказался выброшен на улицу, стреляет в профессора.
Каждый актер солирует в спектакле, каждый из героев пьесы проживает свою историю, все объединяется в общую драму жизни.
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«На протяжении всего спектакля мое внимание было захвачено то одним, то другим, то третьим, я не могу кого-то выделить. Мне понравились все буквально, как-то захватывающе, от каждого ты берешь что-то для себя, и это прекрасно», — отметила зрительница Елена Серебрякова.
Елена говорит, Чехов в красках будто переписал историю местных жителей. Ведь даже фамилия героев пьесы идентична с ее фамилией — Серебрякова. Необычное сходство замечают и актеры, наблюдая за реакцией истринского зрителя со сцены.
«От мелиховской публики истринская публика отличается, здесь какие-то они элитные, обеспеченные, требовательные, внимательные, просто так на какие-то штучки не купишь. Они готовы размышлять, смотреть и дать достойную оценку», — подчеркнула заслуженная артистка России Наталья Беляева.
Чехов нередко писал о том, как люди губят жизнь и любовь, принося ее в жертву мелочным интересам. А потому и эта пьеса актуальна по сей день. Увидеть этот замечательный спектакль может каждый. Правда, уже в музее-заповеднике Мелихово.