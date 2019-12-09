Драма жизни на сцене. Спектакль «Дядя Ваня» показали зрителям в «Новом Иерусалиме»

На сцене музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» актеры Мелиховского театра сыграли спектакль «Дядя Ваня». Это классическая постановка по знаменитой одноименной пьесе Антона Чехова.

Чехов истринскому зрителю близок, ведь здесь он не только начинал врачебную практику, но и стал серьезным писателем, собирая сюжеты на тихих улочках Воскресенска, так раньше называлась Истра. Постановка классическая, играют актеры Мелиховского театра.

«В принципе, то, что идет сегодня на сцене, с электрическим светом, звуком, со стенами, мы играем на природе, под открытым небом, у нас солнечный день. И за время пьесы все постепенно темнеет — это мы называем магией места», — рассказал режиссер постановки Кирилл Лоскутов.

Сюжет разворачивается в деревенской усадьбе. Знаменитый профессор Серебряков решает продать имение — слишком мало оно приносит дохода — и объявляет об этом родственникам. Тут начинаются противостояния и споры, с новой силой вспыхивают любовь и ненависть. Шурин профессора, дядя Ваня, который отдал лучшие годы ради процветания владений и вдруг оказался выброшен на улицу, стреляет в профессора.

Источник фото: телеканал «360»

Каждый актер солирует в спектакле, каждый из героев пьесы проживает свою историю, все объединяется в общую драму жизни.

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«На протяжении всего спектакля мое внимание было захвачено то одним, то другим, то третьим, я не могу кого-то выделить. Мне понравились все буквально, как-то захватывающе, от каждого ты берешь что-то для себя, и это прекрасно», — отметила зрительница Елена Серебрякова.

Елена говорит, Чехов в красках будто переписал историю местных жителей. Ведь даже фамилия героев пьесы идентична с ее фамилией — Серебрякова. Необычное сходство замечают и актеры, наблюдая за реакцией истринского зрителя со сцены.

«От мелиховской публики истринская публика отличается, здесь какие-то они элитные, обеспеченные, требовательные, внимательные, просто так на какие-то штучки не купишь. Они готовы размышлять, смотреть и дать достойную оценку», — подчеркнула заслуженная артистка России Наталья Беляева.

Источник фото: телеканал «360»

Чехов нередко писал о том, как люди губят жизнь и любовь, принося ее в жертву мелочным интересам. А потому и эта пьеса актуальна по сей день. Увидеть этот замечательный спектакль может каждый. Правда, уже в музее-заповеднике Мелихово.