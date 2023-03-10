Подмосковье 10 марта 2023, 15:54 Драма «Нюрнберг» вышла на большие экраны. Ее снимали в Подмосковье Новый фильм «Нюрнберг» вышел в широкий прокат

Читать 360tv в

Новый художественный фильм «Нюрнберг» вышел в широкий прокат 2 марта. Основные съемки картины о международном военном трибунале прошли под Калининградом, но некоторые сцены были сняты в Подмосковье.

Режиссер фильма — дважды лауреат Государственной премии России Николай Лебедев. Он снял первый в мире игровой полнометражный фильм о военном трибунале в Нюрнберге, когда перед судом народов предстали руководители Третьего Рейха. В основу сценария лег роман «На веки вечные» писателя и юриста Александра Звягинцева. Прежде, чем создать эту книгу, автор изучал Нюрнбергский процесс в течение 40 лет.

Реклама

Для фильма были построены масштабные декорации, в некоторых кадрах одновременно находились по 700 человек. Более 1,2 тысячи костюмов сшили специально для «Нюрнберга». Знаменитый «Зал 600», где проходил исторический процесс, воссоздали до мелочей. Съемки проходили в Калининграде, Праге, Москве и Подмосковье, а также под Калугой.

Реклама

Фильм уже доступен на экранах кинотеатров в Московской области. Приобрести билеты можно в том числе с помощью «Пушкинских карт».

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с актуальной афишей праздников, концертов, спектаклей и фестивалей можно ознакомиться на сайте welcome.mosreg.ru.