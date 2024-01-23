Подмосковье 23 января 2024, 12:56 «Довольный, счастливый». Пес Филимон вернулся в детсад «Калинка» в Химках Пса Филимона вернули в химкинский детсад «Калинка»

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Пес Филимон вернулся в детский сад № 25 «Калинка» в Химках. Видео долгожданного момента опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Филька! Довольный, счастливый. Вернулся!» — написали авторы материала.

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Пес, который 10 лет прожил на территории детсада, оказался вдали от дома в приюте для бездомных животных после проверки учреждения делегацией чиновников. Собаку переселили якобы из-за нарушения санитарных норм.

Пес стал настоящим членом семьи для ребят и их родителей, поэтому они попросили вернуть собаку туда, где ее любят и ждут. Обращение дошло до уполномоченной по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, которая в своем Telegram-канале пообещала, что пса вернут в детсад после ветеринарной проверки.

«Согласитесь, собаку, которая находится в контакте с детьми, необходимо обследовать и сделать прививки. Кроме того, как сказал мне сегодня глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, Филе построят теплую новую будку», — заверила омбудсмен.

Теперь Филя дома, и его ждет встреча с ребятами, которые тосковали по питомцу.

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