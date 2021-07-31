«Доверие можно получить, когда есть команда». Активисты Серпухова обсудили развитие региона с губернатором

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с активистами Серпухова и соседних муниципалитетов. Они рассмотрели вопросы, связанные с дальнейшим развитием региона и решением проблем, которые волнуют жителей больше всего.

В обсуждении приняли участие руководители органов местного самоуправления, общественные деятели, гражданские активисты.

Доверие и взаимопонимание

В ходе встречи губернатор подчеркнул важность конструктивного диалога, благодаря которому достигается доверие и взаимопонимание.

«Доверие можно получить, только когда есть команда, поступки, достижения, перемены. Развитие твоего любимого двора, города — то, чем мы стараемся заниматься. Я рассчитываю, что мы сможем добиться доверия, чтобы дальше реализовывать программу, которая важна для каждого человека», — сказал губернатор.

Он отметил, что часто жители озвучивают темы, связанные со здравоохранением, благоустройством, ЖКХ, поэтому в этих сферах нужно обеспечивать перемены.

Благоустройство Серпухова

Также были затронуты актуальные для некоторых муниципалитетов проблемы. В частности, жители обратили внимание на вопросы, связанные с реконструкцией пешеходного моста через железную дорогу, благоустройством набережной реки Нара и строительством многопрофильного стационара в Серпухове.

«Знаем, что здесь нужен стационар. Подходим аккуратно к проектированию. Будем стараться найти источники для того, чтобы его построить. Здравоохранение — наш приоритет. На это мы направляем деньги и ресурсы, в том числе интеллектуальные. Еще одна задача — поменять все аналоговое оборудование на цифровое. Слышим запрос жителей, что здравоохранение в Подмосковье должно быть на другом уровне, и мы с этим солидарны», — сказал Воробьев.

Заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения Светлана Стригункова уточнила, что в Серпухове ведется строительство поликлиники на 700 посещений в смену. Возведение стационара находится в стадии проработки.

«В настоящий момент потребность в оказании стационарной медицинской помощи жителям Серпухова полностью обеспечена. В то же время мы понимаем, что стационары располагаются в приспособленных помещениях по проектам 50–60-х годов и не соответствуют нормам санитарных правил», — сказала Светлана Стригункова.

По ее словам, власти рассматривают вопрос по включению в программу на 2023 год проектно-изыскательских работ на многопрофильный стационар. Под него уже выделен земельный участок площадью 10 тысяч квадратных метров.

Встречи жителей с главврачами

Андрей Воробьев добавил, что с учетом большого количества вопросов, поступающих по теме здравоохранения, принято решение два раза в месяц проводить встречи главных врачей государственных медицинских организаций Подмосковья с жителями.

«Мы ввели такую практику. Первые встречи уже дают результат. Начинает формироваться взаимопонимание, развязываются те узлы, проблемы, которые очень долго беспокоили людей. Много обратной связи не бывает. Наша задача — активно вести диалог с жителями», — подчеркнул губернатор.

Города Подмосковья будут меняться

Также зашла речь о строительстве фельдшерско-акушерского пункта в селе Молоди и обустройстве детской игровой площадки у храма в Чехове, установке пяти игровых площадок в парке культуры и отдыха имени Островского и переносе сроков строительства Дома культуры в Ступине, реконструкции спортивного стадиона «Протва» в Протвине, реализации проекта по очистке водных объектов в Озерах.

«Все города и населенные пункты Подмосковья будут меняться однозначно. Для этого есть необходимый ресурс. Нужно больше пешеходных маршрутов, чистых озер и велосипедных дорожек. Я надеюсь, что жители также будут вносить свой вклад в благоустройство», — отметил Воробьев.

Губернатор отметил: то, что было год назад с полигоном «Лесная», уже не повторится. Этот тяжелый этап был пройден при поддержке президента РФ Владимира Путина.

«То, что сейчас происходит с рекультивацией полигонов, мы раньше об этом и мечтать не могли», — сказал Воробьев.

Возрождение ГРЭС в Кашире

Вопросы от жителей Каширы озвучила председатель муниципальной общественной палаты Светлана Калиновская. Речь зашла о благоустройстве набережной и возрождении градообразующего предприятия — Каширской ГРЭС.

«У нас есть такие проекты, которые без личного участия губернатора просто бы не решились в нашем городском округе. Первое — это, конечно набережная, она нужна всем нам, мы о ней мечтали. Теперь понимаем, что это не просто мечта, а реальность, которая обязательно будет. И возрождение нашего градообразующего предприятия — Каширская ГРЭС», — сказала по итогам встречи Светлана Калиновская.

Она отметила, что предприятие будет модернизироваться, а это значит, что жизнь городского округа продолжается.

Сделано немало

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов обратил внимание на результаты проделанной работы по решению проблем, с которыми в адрес губернатора обращаются жители.

«За последние годы сделано немало: в Серпухове с 2018 года построены две школы и три пристройки к зданиям образовательных учреждений в общей сложности на 1800 мест, а в 2020 году сдан в эксплуатацию ФОК с 25-метровым плавательным бассейном. В Чехове в прошлом году была завершена реконструкция стадиона «Химик», а в рамках проекта «Здоровое будущее» открылись фельдшерско-акушерские пункты в селе Дубна и деревне Манушкино», — сказал Игорь Брынцалов.

В рамках проекта «Культура малой родины» был произведен капитальный ремонт Дома культуры в микрорайоне Ожерелье в Кашире, а также завершена реконструкция спортивного клуба «Кашира» имени Николая Елисеева — одного из старейших учреждений города. Брынцалов отметил, что перед властями стоит задача — не сбавлять темп и обеспечивать позитивные перемены.

Также участник встречи Александр Коган сообщил, что все прозвучавшие вопросы взяты на особый контроль.

«Сегодня самые топовые вопросы были озвучены лидерами общественного мнения из каждого муниципального образования. По каждому вопросу будет поиск решения. Некоторые были решены уже сегодня. Например, по строительству детской поликлиники в Чехове, Дома культуры в Михневе Андрей Юрьевич уже дал конкретные поручения», — сказал Александр Коган.

Он уточнил, что людей сейчас больше всего интересуют точечные проблемы, которые влияют на качество именно их жизни. Есть общие темы, которые объединяют все муниципалитеты, — вопросы благоустройства, газификации, здравоохранения, строительства или ремонта учреждений культуры, нехватка сотрудников с рабочими специальностями. Обращений становится больше, потому что люди чувствуют перемены, подчеркнул Брынцалов.

В Подмосковье продолжается активное обсуждение программы развития области на ближайшие пять лет. Жители могут принять участие в формировании программы, высказать свою позицию, определить, каким они видят регион в ближайшем будущем.