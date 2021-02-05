Первый за 50 лет ремонт. Обновленный досуговый центр «Тимоново» открыли в Солнечногорске

Источник фото: телеканал «360»

Комплекс расположен в микрорайоне, где живут более 14 тысяч человек. Они смогут приходить сюда на спектакли и творческие встречи.

На обновленной сцене уже показали постановку «Щелкунчик». Солировала балерина бостонского балета Джой Уомак. Ее роль стала ключевой в этом спектакле.

Источник фото: телеканал «360»

Теперь американка — участница труппы Астраханского театра оперы и балета. А его руководитель Дмитрий Гуданов сам был премьером Большого театра. Он и поставил этот классический спектакль.

Спектакль „Щелкунчик“ в постановке Василия Вайнонена — он его создал в 1934 году. И вот сейчас я сделал возобновление, а в этом году только была премьера. Так что мы привезли в Солнечногорск премьеру Дмитрий Гуданов.

Источник фото: телеканал «360»

Теперь у труппы трехдневные гастроли в Солнечногорске. Они покажут пять спектаклей, проведут несколько мастер-классов и творческую встречу.

Что изменилось внутри?

В культурном центре обустроили два зрительных зала: на 200 и 420 мест. А всего здесь 18 досуговых помещений, в том числе 12 — для творческих кружков. Об этом «360» рассказала начальник управления культуры администрации Солнечногорска Татьяна Жукова.

Сейчас балетный линолеум дает возможность приглашать хорошие театры и балеты. И у нас тоже есть в Подмосковье замечательный театр „Русский балет“ под руководством Вячеслава Гордеева Татьяна Жукова.

На третьем этаже открыли детскую школу искусств. Здесь будут обучать музыке, хореографии, сценическому мастерству. На том же этаже разместился филиал городской библиотеки.

Здесь появилась современная сценическая техника. Установили лифт и пандусы, предусмотрели санитарные комнаты. Во время ремонта заменили все инженерные сети, улучшили отопление и вентиляцию.

Ранее стало известно, что 894 музыкальных инструмента купят для 39 детских школ искусств Подмосковья до конца года.