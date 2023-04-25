Подмосковье 25 апреля 2023, 13:36 Досуговый центр с дворцом бракосочетаний построят под Истрой ООО «ЕвроСтройГруп».

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Масштабный проект нового общественного пространства с административно-досуговым комплексом планируется реализовать в деревне Покровское городского округа Истра. Одной из точек притяжения станет дворец бракосочетаний.

«Это будет комплекс из трех корпусов общей площадью более 36,5 тысячи „квадратов“ с открытой зоной для отдыха. Проект будет реализован на Новорижском шоссе, в деревне Покровское», — рассказал министр по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко.

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В зданиях будут находиться большой фуд-корт с торговыми павильонами, трансформируемый зал для концертов и банкетов, а также дворец бракосочетаний. Все три блока будут связаны между собой. Начало строительства запланировано на 2025 год.

«В проекте удачно решено общественное пространство. Внутренний двор будто „закручивает“ вокруг себя здания и играет значительную роль в восприятии всего комплекса. Ландшафт срастается с архитектурой и формирует комфортную и гармоничную среду», — подчеркнула главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

В корпусах будет использовано много витражей, которые наполнят внутренние пространства красивым естественным светом и обеспечат панорамный вид. Внутреннюю территорию комплекса будет огибать кольцевой променад, в центре которого располагается сухой фонтан с искусственно созданным амфитеатром.

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