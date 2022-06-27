Доступность летних кафе для инвалидов проверят в Подмосковье

Летние кафе Подмосковья в июле проверят на доступность людям с инвалидностью. Предложения по улучшению среды для маломобильных граждан направят в Минпромторг.

Депутат Госдумы и координатор проекта «Единая страна — доступная среда» Михаил Терентьев проверил одно из летних кафе в Бронницах на доступность для людей с инвалидностью. В ходе рейда осмотрели прилегающую территорию, парковку, вход в кафе, путь от столиков до уборной и обеденную зону. Как отметил Терентьев, важно привлекать общество к проблемам людей с инвалидностью.

«Каждый человек должен иметь возможность полноценно жить, независимо от возможностей здоровья. В том числе посещать летние кафе, кинотеатры, театры и любые другие социальные объекты», — отметил Михаил Терентьев.

Единоросс напомнил, что парковка должна находиться на расстоянии не более 50 метров от входа, на ней должен быть специальный знак. Проход до тротуара и кафе должен быть беспрепятственным, а в обеденной зоне должен быть хотя бы один специальный столик. Также на столе должна быть кнопка для вызова официанта, а в само заведение должны пускать с собакой-проводником. В кафе, которое проверили члены правящей партии, были обнаружены небольшие нарушения. Владелец пообещал оперативно устранить их.

Итоги мониторинга летних кафе Подмосковья подведут в июле. Предложения будут направлены в Минпромторг России для улучшения доступности среды для маломобильных людей.