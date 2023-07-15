Подмосковье 15 июля 2023, 15:43 Доступно и понятно. Глава Подольска ответил на главные вопросы жителей округа Глава городского округа Подольск Жариков пообщался с коллективом завода «Гипфель» Пресс-служба администрации г.о. Подольска

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Глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков посетил завод хлебобулочных изделий «Гипфель». Он пообщался с работниками предприятия и ответил на самые интересующие их вопросы, связанные с вопросами ЖКХ, благоустройства и здравоохранения муниципалитета.

Завод «Гипфель» стал очередным крупным предприятием округа, которое посетил Дмитрий Жариков. Там трудятся 126 человек — они производят хлеб, булочки для бургеров и хот-догов, торты и пирожные. Коллектив собрался в конференц-зале, чтобы задать интересующие вопросы главе муниципалитета.

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Начальник отдела кадров ООО «Гипфель» Гульнара Мухарлямова призналась, что ей как жительнице Подольска понравилась встреча.

«У меня был вопрос от моих родственников, который я смогла задать и получить на него ответ. Глава города очень развернуто отвечает на все вопросы, доступно и очень понятно», — подчеркнула она.

Подольчане попросили взять на контроль повышение качества водопроводной воды, строительство дополнительных выездов из микрорайона Климовск, а также благоустройство в микрорайоне Межшоссейном и снос недостроев. Все вопросы зафиксировали и приняли в работу. Часть из них уже находятся на стадии решения, другие требуют работы с областным правительством.

В скором времени школа № 29 в Подольске преобразится. В 2025 году там появится новая пристройка. Власти уже объявили конкурс на определение подрядчика, который и займется возведением объекта, рассчитанного на 200 мест.