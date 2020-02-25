    25 февраля 2020, 15:27

    «Доступная кардиология» в Подмосковье. Помощь получили 153 ребенка

    Ольга Крылова, Юлия Уткина

    Главный внештатный детский кардиолог подмосковного Минздрава Альфия Дроздова осмотрела 153 ребенка. Благодаря проекту «Доступная кардиология» качественную помощь смогли получить маленькие жители отдаленных территорий области.
    «Доступная кардиология» в Подмосковье. Помощь получили 153 ребенка

    Проект «Доступная кардиология» стартовал в июле 2019 года. За это время было совершено семь выездов в различные города Подмосковья.

    «Подобные выезды необходимы для того, чтобы маленькие жители отдаленных территорий могли получить качественную медицинскую помощь фактически рядом с домом. По их итогам на углубленное обследование и госпитализацию в Детский многопрофильный клинический центр Московской области было направлено 25 детей», — рассказала Альфия Дроздова.

    «Доступная кардиология» в Подмосковье. Помощь получили 153 ребенка | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

    В этом году проект «Доступная кардиология» пройдет в Рузе, Наро-Фоминске, Волоколамске, Егорьевске, Чехове, Клину и Рошале.

    Специалисты на местах заранее отбирают детей с различными заболеваниями, которым требуется консультация главного внештатного кардиолога Министерства здравоохранения, чтобы провести более детальную диагностику и назначить лечение.