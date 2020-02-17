Доступ к высокоскоростному интернету получили свыше одной тысячи подмосковных школ

«Эта работа ведется в рамках проекта „Информационная инфраструктура“ национальной программы „Цифровая экономика Российской Федерации“», — пояснила министр.

Она заметила, что наличие высокоскоростного интернета создает безопасную и доступную образовательную среду. Кроме того, оно дает возможность применять современные технологии в образовании. Каклюгина заверила, что в ближайшем будущем высокоскоростной интернет появится во всех школах Подмосковья.