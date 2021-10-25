Достроить дороги и убрать вторую смену у школьников. Новый глава Лобни рассказал о будущем округа

Два важных дорожных проекта должны будут завершить в Лобне в следующем году. Это Шереметьевское шоссе и Северный обход. В числе чувствительных для городского округа вопросов и проблемы со второй сменой в школах, очередями в детских садах. Все это необходимо решить в первую очередь, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он провел встречу с временно исполняющим обязанности главы городского округа Лобня Евгением Баришевским.

По словам губернатора, это важный город, который прилегает к серьезному транспортному узлу.

«Задачи у нас стоят весьма амбициозные. Выделены большие средства на модернизацию дорог: это и Шереметьевское шоссе, и обход Лобни. В следующем году они должны быть готовы», — отметил Воробьев.

Баришевский поблагодарил его за возможность работать в областной команде и гарантировал исполнение поручений.

«Конечно же, в Лобне тоже должен быть стиль работы нашего Подмосковья, когда все вопросы взаимодействия между регионом и муниципалитетом решаются сообща. Те два ключа, о которых вы всегда говорили, поворачивались в пользу жителей», — сказал Баришевский.

Школы и детские сады

Сейчас 22% детей в Лобне учатся во вторую смену. Это необходимо исправить, подчеркнул губернатор Подмосковья.

Еще одна серьезная чувствительная тема — это школы и детские сады. Прошу вас очень внимательно отнестись. И мы совместно должны дать старт строительству новых школ Андрей Воробьев.

Кроме того, почти треть дошкольников еще ожидают своей очереди в детские сады.

Баришевский доложил, что эти вопросы будут решать в числе первых.

Благоустройство

Воробьев призвал временно исполняющего обязанности главы Лобни уделить особое внимание и благоустройству.

Уже в высокой степени готовности парк «Река времени» Евгений Баришевский.

Баришевский уточнил, что готовый парк планируют сдать в следующем году, но большую часть работ завершат в 2021-м.