Подмосковье 19 января 2023, 13:30 Достроенный корпус в подмосковном ЖК «Видный город» поставили на кадастровый учет

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Еще один корпус в ЖК «Видный город» в Ленинском округе поставили на кадастровый учет. Об этом сообщили в Минжилполитики Подмосковья.

Корпус № 15.2 достроили в декабре 2022 года. После банкротства первоначального застройщика работы продолжил Фонд развития территорий.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил восстановить права всех обманутых дольщиков до конца 2023 года. Всего за прошлый год ключи от жилья или компенсации получили 16,4 тысячи дольщиков.

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