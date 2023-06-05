Подмосковье 05 июня 2023, 20:19 «Достойный выбор». Глава Красногорска — о службе по контракту

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Более месяца назад в Балашихе начал работу центр подготовки для службы по контракту. В нем ждут не только жителей Московской области, но и всей страны. Как рассказал глава Красногорска Дмитрий Волков, служба по контракту — это выбор настоящих патриотов.

«Служба в армии на профессиональной основе — это достойный выбор настоящих патриотов своей Родины. Во все времена решать самые сложные и ответственные задачи вызывались добровольцы, готовые действовать не за страх, а за совесть. Горжусь, что среди моих родственников, друзей и знакомых есть военнослужащие по контракту», — отметил Волков.

По его словам, государство всесторонне заботится о контрактниках и их семьях. Им предоставляют финансовую помощь, кредитные каникулы, освобождают от уплаты налога на имущество, сохраняют рабочее место, вне очереди зачисляют детей в дошкольные учреждения, обеспечивают их бесплатными завтраками и обеды в школе, занятиями в кружках, секциях и другими мерами поддержки. Подробнее об этом можно прочитать на сайте контрактмо.рф.

Также в Красногорске работает Центр поддержки семей военнослужащих, сотрудники которого оперативно реагируют на все просьбы и обращения. В него уже обратился 61 житель округа.

«Все они признаны годными и после оформления документов и курса боевой подготовки убыли к месту службы», — заключил Волков.

Пункт отбора на службу по контракту в Балашихе находится по адресу: Восточное шоссе, владение 2.

Операторы ответят на все вопросы о службе по контракту по телефону: +7 495 990-77-77. Записаться можно в разделе «Военная служба по контракту» на портале госуслуг.

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