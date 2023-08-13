Подмосковье 13 августа 2023, 12:06 «Достойный выбор для мужчины». Глава Орехово-Зуева — о службе по контракту Пресс-служба губернатора Московской области

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У России должна быть сильная профессиональная армия. По этой причине служба по контракту — это достойный выбор для мужчины. Об этом в беседе с телеканалом «360» рассказал глава Орехово-Зуева Руслан Заголовацкий.

«Служба по контракту — достойный выбор для мужчины, который хочет защитить своих близких и стоять за правое дело. Говорю это как человек, в прошлом служивший по контракту. Быть военным — задача ответственная и почетная. Да, она не для всех. Но всегда надо помнить: солдатами не рождаются — ими становятся», — сообщил Заголовацкий.

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По его словам, в первую очередь помощь контрактникам исходит от государства — как общая, так и адресная. При этом жители Орехово-Зуевского городского округа также помогают сбором гуманитарной помощи для участников СВО, в том числе и для тех, кто решил служить по контракту.

«Наши жители не привыкли отсиживаться в стороне. Они объединяются в волонтерские организации, собирают гуманитарные грузы. У нас в Орехово-Зуевском округе действует центр помощи семьям мобилизованных, Комитет семей воинов Отечества, госфонд „Защитники Отечества“ — в целом много неравнодушных людей», — заявил глава округа.

Заголовацкий сообщил, что с начала СВО многие жители Орехово-Зуева стали добровольцами или контрактниками. По его мнению, на это могло повлиять расположение в муниципалитете военной части ВДВ.

Глава округа рассказал, что не раз бывал в зоне проведения СВО, чтобы передать гуманитарные и тактические грузы, посылки от родных и близких. По его словам, контрактники и мобилизованные отличаются боевым настроем. Он назвал их настоящими воинами и героями.

Заголовацкий вспомнил, что в прошлом сам служил по контракту. По этой причине он плотно общается с бывшими сослуживцами. Часть из них сейчас находятся в зоне СВО.

«По долгу службы и по зову сердца много общаюсь с руководством воинской части ВДВ в Орехово-Зуеве. Могу сказать, что наше братство крепко и полно решимости», — подытожил глава округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об уникальном центре подготовки контрактников в Балашихе. Учреждение находится по адресу: Восточное шоссе, владение 2.

Уточнить информацию о прохождении службы можно по номеру горячей линии +7 (495) 990-77-77.

Подробности об актуальных мерах поддержки бойцов доступны на сайте контрактмо.рф.