Достижения жителей Подмосковья в охране окружающей среды отметят премией «ЭкоМир»

Российская академия естественных наук объявила конкурс на соискание звания лауреата Международной премии «ЭкоМир» за достижения в охране окружающей среды. Инициативу поддержал региональное Министерство ЖКХ.

Премию получат лауреаты в 11 номинациях. Отбирать участников будут на основе поданных заявок. Глава Мин ЖКХ области Антон Велиховский отметил важность проведения подобных мероприятий.

«Что у нас есть самое дорогое? Это наши семьи, дети и будущее. Так вот экология — это наше будущее, это будущее наших детей, наших семей. И я искренне рад, что Московская область является лидером во всех экологических проектах, которые реализуются в Российской Федерации. И одним из таких проектов является проект «Мегабак», — рассказал Велиховский.

Источник фото: телеканал «360»

Заявки на конкурс будут приниматься до 31 октября 2022 года.