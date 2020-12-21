Волонтеры доставят питьевую воду врачам 45 ковидных госпиталей Подмосковья до конца года

Волонтеры продолжают помогать врачам из Подмосковья, которые работают в ковидных госпиталях. Медикам доставляют продукты, воду и отвозят их на работу. До Нового года врачам 45 инфекционных больниц привезут почти 180 литров питьевой воды. Об этом рассказали в пресс-службе «Единой России».

Волонтеры от «Единой России» привезут врачам воду в рамках акции «Спасибо врачам».

Производитель напитков из Черноголовки подготовил для врачей питьевую воду «Аквалайф». Ее доставляют врачам с 20 апреля. Уже успели передать более 664 тысяч литров воды. До конца года еще 177 тысяч литров воды доставят в 45 ковидных госпиталей.

«Ситуация до сих пор остается достаточно напряженной, поэтому мы стараемся помогать всем — врачам, больным — всем тем, кто в этом нуждается. Мы постоянно мониторим и отрабатываем запросы от больниц округа о необходимости обеспечить врачей питьевой водой», — отметил депутат Мособлдумы, руководитель регионального волонтерского центра «Единой России» Владимир Жук.

Он добавил, что к волонтерам присоединились предприниматели Подмосковья. Все стараются помочь врачам, которые борются с коронавирусом.

«Предприниматели малого, среднего и крупного бизнеса помогают и оказывают активную поддержку волонтерскому центру „Единой России“. Они предоставляют для медицинских учреждений, их работников, волонтеров и всех жителей региона необходимую технику, бесплатные продуктовые наборы и медикаменты, воду, обеспечивают средствами индивидуальной защиты и антисептиками, организовывают горячее питание, проведение бесплатных ПЦР-тестов, транспортную помощь — и это лишь малая часть ими сделанного», — заключил Владимир Жук.

По словам депутата, воду в больницы Подмосковья будут поставлять до конца пандемии. Врачи благодарны за такую поддержку, ведь в тяжелых условиях, когда им приходится постоянно находиться в плотных костюмах, питьевая вода приходится очень кстати.

«Мы все время ходим в костюмах. Они плотные и не проветриваются, человек в них интенсивнее потеет, поэтому очень важно соблюдать питьевой режим. В день полагается выпивать 1,5-2 литра чистой воды, а учитывая избыточное потоотделение в этих костюмах дополнительное питье крайне важно. Спасибо за поддержку, которую мы чувствуем ежедневно в разных проявлениях», — сказала врач-терапевт, заведующая временным отделением лечения больных с COVID-19 инфекционного блока Сергиево-Посадской районной больницы Екатерина Корчемкина.