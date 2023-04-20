Подмосковье 20 апреля 2023, 13:11 Досрочный период сдачи ГИА начнется в Подмосковье 21 апреля Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Девятиклассники начнут сдавать государственные экзамены с 21 апреля. В Министерстве образования Подмосковья сообщили о старте досрочного периода ГИА.

В первый день девять выпускников из Жуковского, Коломны, Одинцова, Богородского, Павловского Посада и Щелкова сдадут экзамен по математике. Для них подготовлены пункты проведения ГИА, где за ходом процедуры будут следить 12 общественных наблюдателей.

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Каждый пункт проведения ГИА оснащен средствами подавления сигналов мобильной связи и системами видеонаблюдения. Результаты экзаменов будут известны не позднее 4 мая. Резервный день сдачи назначен на 10 мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на данный момент в регионе ведется строительство 37 новых школ.

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