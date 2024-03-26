Подмосковье 26 марта 2024, 12:21 Досрочный период сдачи ЕГЭ стартовал в школах Химок Администрация г.о. Химки

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Досрочный период проведения итоговой аттестации, который продлится до 22 апреля, стартовал в школах Химок. Школьников уже проверили на предмет знаний по географии и литературе, предстоит написание экзаменов по русскому языку и математике на базовом и профильном уровнях.

Сообщается, что дети обладают достаточным уровнем знаний для сдачи ЕГЭ досрочно. Замечено, что у молодых жителей Химок растет интерес к информатике, что привело к увеличению числа студентов, сдающих экзамен по этому предмету на 2% по сравнению с прошлым годом.

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Кроме того, выпускники стали чаще выбирать биологию и химию для сдачи итоговых экзаменов.

«Хочу пожелать будущим выпускникам уверенности, достойных результатов и успехов в дальнейшем поступлении в высшие учебные заведения», — отметил депутат совета депутатов городского округа Химки Глеб Демченко.

Важно отметить, что на экзамены по биологии и географии в 2024 году можно принести калькулятор без доступа в интернет и без подключения к сотовым и облачным сетям. На экзаменах по информатике можно использовать компьютерную технику без доступа в интернет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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