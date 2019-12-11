Досрочные выборы в Совет депутатов начались в Ленинском городском округе

В Ленинском городском округе началось досрочное голосование за кандидатов в Совет депутатов. Завершится оно 21 декабря, сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.

На досрочные выборы могут прийти те, кто в день основного голосования, 22 декабря, не смогут присутствовать по уважительной причине на избирательном участке.

В этом году на выборах впервые применяют защитные стикеры, благодаря которым нельзя открыть конверт за заполненным бюллетенем.

«Кроме того, каждый день по окончании голосования все конверты с бюллетенями будут запечатываться в специальные пакеты, которые исключают несанкционированное вскрытие. Сейф для хранения бюллетеней опечатывается и охраняется сотрудниками полиции», — рассказал председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

Источник фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Дорогу Ермолино — Калиновка — Сапроново в Ленинском округе отремонтируют Подробнее

В организации выборов принимают участие четыре члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса. В ТИК будут постоянно находиться два сотрудника Мособлизбиркома. Также в помещении могут находиться члены ТИК с правом совещательного голоса, кандидаты и их представители, наблюдатели, представители средств массовой информации. Кроме того, ведется видеонаблюдение.