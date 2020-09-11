Досрочное голосование стартовало в Подмосковье

Досрочное голосование на выборах в советы депутатов семи муниципальных образований началось в Московской области. Единый день голосования назначен на 13 сентября.

«В 08:00 открылись избирательные участки в Подольске, Балашихе, Молодежном, Электростали, Лыткарине, Фрязине и Дмитрове», — говорится в сообщении Telegram-канала избирательной комиссии Московской области. На входе дежурят члены избирательной комиссии, которые проверяют температуру избирателям.

Источник фото: Telegram-канал Мособлизбиркома

В регионе идет 18 избирательных кампаний. Основные выборы депутатов проходят в семи муниципалитетах, в 11 дополнительно выбирают парламентариев. Досрочное голосование продлится два дня. Также выборы разных уровней в эти дни проходят по всей России.

Председатель избиркома Подмосковья Илья Березкин рассказал о мерах безопасности, которые приняты для снижения риска распространения коронавируса. Так, у каждого члена комиссии есть перчатки, маски, защитные экраны. Помещения, где проходит голосование, регулярно проветриваются. На входе в УИК стоят санитайзеры. Избирателям измеряют температуру, выдают индивидуальные ручки и маски.