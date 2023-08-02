Подмосковье 02 августа 2023, 15:12 Доску почета обновят в Химках ко Дню города Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Доску почета около здания администрации Химок на Московской улице обновят ко Дню города. Там появятся портреты жителей округа, отличившихся в различных сферах деятельности.

Обновленный список фотографий каждый год утверждают депутаты округа. Среди тех, чьи портреты вскоре появятся на доске почета, — старший преподаватель Академии гражданской защиты МЧС России Владимир Вецпер, спортсменка Татьяна Дьякова, заведующая кардиологическим отделением Химкинской областной больницы Наталия Минасян и организатор волонтерского движения «Ангелы фронта» Мария Постольникова.

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«В этом году на доске почета будут 30 заслуженных сотрудников химкинских предприятий. Это инженеры, конструкторы, работники социальной сферы, сотрудники МЧС, преподаватели, медсестры, водители, смотрители музеев. Те работники, которые подходят к своему делу с душой, кто прославляет наш город своими достижениями», — сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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