14 декабря 2023, 13:14
Дорожные службы Подмосковья подготовились к работе во время сильного снегопада
Дорожные службы Подмосковья обеспечат безопасность движения во время снегопада. Ожидается, что осадки продлятся в Подмосковье больше суток и будут сопровождаться сильным ветром.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, в ближайшие сутки в регионе выпадет треть месячной нормы осадков. Для работы в разных погодных условиях ведомство разработало четыре сценария уборки. Для каждого из них есть свой регламент, который включает обработку ото льда, очистку дорог, тротуаров и обочин.
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В первую очередь работы проводят на опасных участках с высокоинтенсивным движением, а также маршрутах общественного транспорта и экстренных служб. Кроме того, чистят тротуары, пешеходные дорожки и посадочные площадки.
Как рассказали в министерстве, большую часть работ стараются провести ночью, чтобы подготовить дороги к утренним часам пик. Всего к зимней уборке подготовили около 3,5 тысячи машин.
Водителей призывают минимизировать поездки и быть особо внимательными на дорогах.
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