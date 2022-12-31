Подмосковье 31 декабря 2022, 21:00 Дорожный рейд «Ребенок-пассажир-пешеход» прошел в Лобне РИА «Новости»

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Профилактический рейд «Ребенок-пассажир-пешеход» провели в Лобне. В ходе мероприятия было остановлено более 40 транспортных средств.

Инспекторы в костюме Деда Мороза проверили безопасность передвижения детей в салоне автомобиля, а также вручили ребятам новогодние подарки и светоотражающие браслеты. Взрослые получили наклейки на стекло и памятки о правилах перевозки юных жителей в салоне автомобиля.

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Инспектор по пропаганде и безопасности дорожного движения Нина Григор отметила, что до семи лет ребенок должен находиться в детском автокресле. С семи до 11 лет включительно в машине можно ездить как в автокресле, так и пристегнутым ремнем безопасности на пассажирском сидении.

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«За нарушение правил перевозки предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей», — предупредила инспектор.

По итогам рейда нарушений не зафиксировали. В зимние каникулы инспекторы также будут проводить подобные мероприятия.

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