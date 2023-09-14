Подмосковье 14 сентября 2023, 16:28 Дорожные знаки привели в порядок в Воскресенске Пресс-служба администрации Воскресенска

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Сотрудники МБУ «Благоустройство и озеленение» ежедневно следят за порядком на улицах Воскресенска. Сейчас специалисты привели в нормативное состояние знаки дорожного движения.

«Очень часто на знаках появляются непонятные надписи, порой неприличные даже. Из-за этого нам, водителям, бывает сложно. Понятно, что молодежь балуется и не понимает, что это может быть опасно. Большое спасибо работникам, которые ежедневно приводят в порядок знаки дорожного движения», — отметил житель округа.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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