Подмосковье 12 июля 2023, 10:02 Дорожные знаки привели в порядок в пяти округах Подмосковья Минтранс Подмосковья

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Дорожные знаки привели в порядок в пяти округах Подмосковья. Работы провели после обследования сети в рамках летнего содержания.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, стойку дорожного знака отремонтировали в Кашире на Пушкарской улице, а на улице Маршала Астахова восстановили правильное положение знака. В Ступине работы провели на трех дорогах возле СНТ Нивки-2, Белопесоцкой и Центральной улицах.

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Знаки также привели в порядок на Кервском шоссе в Шатуре, Салтыковском путепроводе в Балашихе и на пересечении улицы Мира и Ленинградского переулка в Павловском Посаде.

Поддержание дорожных знаков в нормативном состоянии важно для безопасности участников движения. Все работы оцифровываются с геометками и фиксируются в системе СКПДИ.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о ремонте ж/д переходов. Так, к концу года планируют построить пять новых объектов.

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