21 августа 2023, 12:47
Дорожные знаки привели в порядок в 6 округах Подмосковья
Дорожные службы Московской области привели в порядок дорожные знаки на региональных дорогах в шести городских округах. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
В Зарайске восстановили положение дорожных знаков в черте города на улице Дмитрия Благоева, на дорогах в поселке Зарайский и деревне Чернево. Также поправили знак на улице Советской в Электрогорске. Заменили выцветшие знаки на Донинском шоссе в Раменском и на улице Земской в Чехове», — уточнили в ведомстве.
Реклама
Также Г-опоры восстановили на Степаньковском шоссе в рабочем поселке Правдинский в Пушкино. Новые знаки установили на Знаменской улице в черте города и на дороге в деревне Байдиково.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что трасса М-5 «Урал» разгрузит центр юго-восточных городов Подмосковья. Усовершенствование этой дороги позволит сократить нагрузку на центральные участки населенных пунктов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
Дороги
Реклама
Реклама