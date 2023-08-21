Подмосковье 21 августа 2023, 12:47 Дорожные знаки привели в порядок в 6 округах Подмосковья Минтранс Подмосковья

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Дорожные службы Московской области привели в порядок дорожные знаки на региональных дорогах в шести городских округах. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В Зарайске восстановили положение дорожных знаков в черте города на улице Дмитрия Благоева, на дорогах в поселке Зарайский и деревне Чернево. Также поправили знак на улице Советской в Электрогорске. Заменили выцветшие знаки на Донинском шоссе в Раменском и на улице Земской в Чехове», — уточнили в ведомстве.

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Также Г-опоры восстановили на Степаньковском шоссе в рабочем поселке Правдинский в Пушкино. Новые знаки установили на Знаменской улице в черте города и на дороге в деревне Байдиково.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что трасса М-5 «Урал» разгрузит центр юго-восточных городов Подмосковья. Усовершенствование этой дороги позволит сократить нагрузку на центральные участки населенных пунктов.

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