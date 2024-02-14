Подмосковье 14 февраля 2024, 13:36 Дорожные знаки обновили в 6 городских округах Подмосковья Пресс-служба Минтранса МО

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Сотрудники «Мосавтодора» восстановили дорожные знаки на региональных дорогах в шести округах Подмосковья. Работы провели в Раменском, Супине, Кашире и других муниципалитетах.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, работы провели на Народной улице в микрорайоне Холодово и в деревне Мотяково в Раменском, на Варшавском шоссе в Подольске, на Пристанционной улице в Ступине, а также на Каширском проспекте в Кашире, на проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном и на Волоколамском шоссе в Истре.

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Поврежденные дорожные знаки могут негативно повлиять на безопасность движения, поэтому профильные службы регулярно проводят их ремонт и замену.

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