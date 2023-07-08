Подмосковье 08 июля 2023, 10:53 Дорожные службы взяли под контроль движение общественного транспорта в Подмосковье Минтранс Подмосковья: затруднений в движении общественного транспорта в регионе нет РИА «Новости»

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В Московской области службы организации движения полностью взяли под контроль ситуацию с общественным транспортом. Затруднений нет, несмотря на непогоду, отметили в Минтрансе Подмосковья.

В Бронницах, пояснили в ведомстве, какие-либо сложности в трафике отсутствуют. В Голутвине из-за скопившейся воды у железнодорожного вокзала и на прилегающих территориях маршруты № 68 и 13 следовали с увеличенным интервалом до 20 минут.

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В Коломне из-за аналогичной ситуации на улице Ленина промежутки движения общественного транспорта увеличились до 30 минут на маршрутах № 12, 13, 14, 15, 17, 19.

Маршруты № 13, 15, 19 тоже прибывали с задержкой из-за скопления воды по улице Девичье Поле.

В связи с текущими погодными условиями затруднений в движении нет, отметили в Минтрансе.

Непогода обрушилась на Подмосковье вечером 7 июля. В Коломне из-за удара молнии пострадала 43-летняя женщина. Ее госпитализировали, обследовали и отправили на амбулаторное лечение.

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