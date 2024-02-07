Подмосковье 07 февраля 2024, 15:34 Дорожные службы восстановили работу светофора и освещения в Ступине

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Дорожные службы Подмосковья провели работы по содержанию в Ступине. Специалисты восстановили работу освещения на Пристанционной улице, заменили поврежденный дорожный знак на улице Чайковского, а также восстановили работу светофора на улице Андропова.

Представители «Мосавтодора» также выполнили ямочный ремонт дорожного покрытия в рабочем поселке Малино на улице Горького. Дорожные службы оперативно принимают меры и проводят работы по содержанию дорог, так как неработающие объекты дорожной инфраструктуры могут привести к ДТП.

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