07 февраля 2024, 15:34
Дорожные службы восстановили работу светофора и освещения в Ступине
Дорожные службы Подмосковья провели работы по содержанию в Ступине. Специалисты восстановили работу освещения на Пристанционной улице, заменили поврежденный дорожный знак на улице Чайковского, а также восстановили работу светофора на улице Андропова.
Представители «Мосавтодора» также выполнили ямочный ремонт дорожного покрытия в рабочем поселке Малино на улице Горького. Дорожные службы оперативно принимают меры и проводят работы по содержанию дорог, так как неработающие объекты дорожной инфраструктуры могут привести к ДТП.
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