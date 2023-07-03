Подмосковье 03 июля 2023, 16:13 Дорожные службы восстановили асфальт в 39 округах Подмосковья ГУСТ МО

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В июне завершилась первая волна ямочного ремонта на дорогах Подмосковья. Работы проводили с конца мая. За это время дорожные службы восстановили более 353 тысяч квадратных метров асфальта в 39 округах.

«Ямочный ремонт первой волны прошел на 571 адресе. Большая их часть пришлась на Химки — 71 и Сергиево-Посадский — 46. В Орехово-Зуеве отремонтировали более 39 тысяч квадратных метров дефектов асфальтового покрытия в 41 дворе», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Коммунальные службы Богородского и Одинцовского округов также выполнили большой объем работ. Отмечается, что в июле в Подмосковье начинается второй этап ямочного ремонта, в рамках которого дорожные службы Московской области приведут в порядок дороги в 28 округах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об открытии 20 дорожных участков до конца года.

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