Подмосковье 27 ноября 2023, 09:30 Дорожные службы в Одинцове рассказали об уборке снега во время «черной метели» Мария Шматкова

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Главные дороги Одинцова очистили от снега и обработали ото льда в ночь с 26 на 27 ноября. В это время в округе прошла «черная метель» — так синоптики прозвали снегопад, пришедший вместе с циклоном с Черного моря.

Коммунальщики дважды проходят по маршрутам, пока не закончится смена. Иногда машины заезжают на базу несколько раз, чтобы пополнить запасы реагента. Как рассказал водитель Одинцовского дорожного ремонтно-строительного управления Андрей Зацарный, в одну машину вмещается девять кубометров смеси.

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«Этого объема хватит, чтобы полностью пройти территорию микрорайона 8 Одинцова. Буквально через несколько минут мы выезжаем с территории. Впереди проходит колонна и очищает дорогу, замыкаю ее я и снова посыпаю песко-соляной смесью дорожное полотно, чтобы не образовывалась наледь и снег легко счищался», — сказал он.

Для эффективной очистки улиц техника двигается клином. Чтобы привести в порядок основные дороги города, понадобилось пять часов.

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