Подмосковье 27 марта 2024, 15:03 Дорожные службы в Лобне привели в порядок 34 остановочных павильона Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Подготовка дорожной сети к теплому сезону началась в Лобне. Городские службы привели в порядок 34 остановочных павильона, убрали мусор на дорогах и тротуарах.

Рабочие собрали мусор на 10 километрах улиц Лобни, а также убрали смет на 6,5 километра дорог.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

«Эта работа ведется ежедневно. С первого апреля переходим в усиленный режим месячника чистоты и благоустройства. Дорожники приступят к мойке остановочных пунктов, других объектов дорожного хозяйства», — рассказала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Она добавила, что Управление по работе с территориями вскоре займется высадкой цветов на городских улицах. А управляющие организации начнут сезонный ремонт спортивных и детских площадок.

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