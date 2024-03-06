Подмосковье 06 марта 2024, 15:44 Дорожные службы устранили недостатки в 5 округах Подмосковья за сутки Пресс-служба Минтранса МО

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Работники «Мосавтодора» ежедневно следят за состоянием дорог в Подмосковье. Так, за сутки представители компании провели работы по содержанию дорожной сети в пяти округах.

Дорожные службы восстановили работу освещения в Реутове, отремонтировали ямы в Коломне, установили барьерное ограждение на Каширском шоссе в Ступине, заменили поврежденный дорожный знак в Раменском, а также очистили остановку на улице 20 Января в Можайске.

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Дефекты и неисправности, встречающиеся на дорогах, могут привести к созданию аварийных ситуаций или ДТП. В связи с этим сотрудники «Мосавтодора» стараются оперативно принимать меры и проводить ремонтные работы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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