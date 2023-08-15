Подмосковье 15 августа 2023, 02:00 Дорожные службы убрали незаконную рекламу и граффити в 9 городских округах Подмосковья Минтранс Подмосковья

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Сотрудники Мосавтодора очистили объекты дорожной инфраструктуры от несанкционированной рекламы и граффити в девяти городских округах Подмосковья. Специалисты привели в порядок автобусные остановки, знаки, линии освещения, светофоры и мосты.

Как отметили в региональном Минтрансе, незаконную рекламу убрали в Балашихе, Люберцах, Подольске, Лосино-Петровском, Раменском, Щелкове, Пушкино и Зарайске. Работы по очистке проводят по итогам обследований региональных дорог. При необходимости специалисты ремонтируют светофоры, знаки и системы освещения.

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«Мы призываем не портить элементы дорожной инфраструктуры — не расклеивать рекламные объявления и не рисовать на знаках, мостах», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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