23 ноября 2023, 14:16
Дорожные службы Солнечногорска перешли в режим повышенной готовности перед снегопадом
Ухудшение погоды ожидается вечером 23 ноября. Дорожные службы Солнечногорска подготовились к устранению последствий снегопада и заранее обработали дороги противогололедными реагентами.
Дорожные и аварийные службы городского округа Солнечногорск переведены в режим повышенной готовности, так как во второй половине дня, 23 ноября, ожидается снег, метель и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.
На дорогах муниципалитета уже проведена противогололедная обработка.
«В первую очередь обрабатывают опасные участки и высокоинтенсивные дороги, затем проводится обработка и очистка проезжей части и тротуаров на менее интенсивных участках. Прошу быть аккуратными на дорогах и соблюдать скоростной режим», — заявил первый заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Александр Мамлай.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть жалобы на работу транспорта.
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