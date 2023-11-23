Подмосковье 23 ноября 2023, 14:16 Дорожные службы Солнечногорска перешли в режим повышенной готовности перед снегопадом Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Ухудшение погоды ожидается вечером 23 ноября. Дорожные службы Солнечногорска подготовились к устранению последствий снегопада и заранее обработали дороги противогололедными реагентами.

Дорожные и аварийные службы городского округа Солнечногорск переведены в режим повышенной готовности, так как во второй половине дня, 23 ноября, ожидается снег, метель и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

На дорогах муниципалитета уже проведена противогололедная обработка.

«В первую очередь обрабатывают опасные участки и высокоинтенсивные дороги, затем проводится обработка и очистка проезжей части и тротуаров на менее интенсивных участках. Прошу быть аккуратными на дорогах и соблюдать скоростной режим», — заявил первый заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Александр Мамлай.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть жалобы на работу транспорта.

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