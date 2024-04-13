Подмосковье 13 апреля 2024, 21:27 Дорожные службы приступили к ремонту дороги Никоновское — Чекменево в Раменском Телеканал «360»

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Из-за резкого таяния снега, паводковые воды затопили дорогу Никоновское-Чекменво в Раменском. Как только появилась возможность, дорожные службы оперативно приступили к ремонту дорожного полотна.

Директор «Раменской службы спасения, экстренного реагирования и предупреждения ЧС» Виталий Столбов сообщил, что специалисты сразу организовали дежурство, установили предупредительные знаки о необходимости снижения скорости и возможном затоплении дороги.

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Раменский городской округ обычно не подвержен риску наводнений, однако этой зимой выпало столько снега, что даже здесь произошло значительное затопление. В результате 40 сообщений поступило в службу 112, когда вода дошла до частных домов.

В настоящее время уровень воды в Московской области начал снижаться, и за последние сутки отмечается общее падение уровня в реках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке региона к паводкам.

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