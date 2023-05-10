Подмосковье 10 мая 2023, 17:12 Дорожные службы Подмосковья завершили генеральную уборку после зимы Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

Дорожные службы Подмосковья завершили генеральную уборку после зимы. Летом приводить улицы в порядок будут 3,6 тысячи машин.

Как отметили в Минтрансе, в нормативное состояние привели дороги, ограждения, остановки и знаки. В первую очередь работы провели на высокоинтенсивных трассах.

Реклама

«В этом летнем сезоне выполнять работы по весенне-летнему содержанию будут 3,6 тысячи единиц спецтехники — поливомоечных машин, автопогрузчиков, автогрейдеров, самосвалов и пылесосов», — сказал глава министерства Алексей Гержик.

Рабочиепомыли и покрасили 13 тысяч остановочных павильонов, привели в порядок около трех тысяч километров ограждений и отремонтировали порядка 90 тысяч дефектов покрытия. Дороги и тротуары очистили от грязи и пыли, на них убрали смет.

Дорожный комплекс Подмосковья перешел на весенне-летнее содержание дорог 1 апреля. Работы ежедневно контролируют при помощи платформы СКПДИ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».